27.02.2021 h 13:32 commenti

Coronavirus, altri 64 contagi nell'area pratese: il totale supera quota 13mila dall'inizio della pandemia

Nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato. A livello regionale sono 1.126 le nuove positività e 20 le vittime. Aumentano i ricoveri ( +46) e aumentano le quarantene (+1.153)

Sessantaquattro nuovi casi e nessun decesso. E' questo il bilancio delle ultime 24 ore di monitoraggio dell'emergenza coronavirus nella provincia di Prato stando al bollettino diffuso dalla Regione oggi, sabato 27 febbraio. Il numero delle positività supera quota 13mila, assestandosi per la precisione a 13.015, mentre quello delle vittime resta fermo a 316. Su scala regionale i nuovi contagi sono 1.126 e i morti 20: 10 uomini e 10 donne con una età di media di 80 anni. Analizzati, nelle ultime 24 ore, poco più di 23mila tamponi con un indice di positività, tolti quelli di controllo, del 9 per cento.

Salto in avanti per quello che riguarda i ricoveri in ospedale: in Toscana, oggi, rispetto a ieri, se ne contano 46 in più con un totale di 1.053, di cui 166 nelle terapie intensive. A Prato, all'ospedale Santo Stefano, sono occupati 64 posti su 72 in area Covid e 17 su 20 in terapia intensiva; tutti occupati i 42 letti del centro La Melagrana, mentre al centro Pegaso sono 21 su 23 i letti occupati.

In forte aumento anche il numero delle quarantene: 500 in più di ieri, per un totale che supera quota 16mila, le persone positive ma senza sintomi che richiedono il ricovero in ospedale ; 650 in più, per un complessivo di quasi 37.500, le persone in isolamento per aver avuto contatti diretti con casi positivi.

560, infine, le guarigioni dichiarate nelle ultime 24 ore: per la maggior parte si tratta di guarigioni virali, vale a dire pazienti risultati negativi al tampone di controllo.







