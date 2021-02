05.02.2021 h 13:59 commenti

Coronavirus, altri 55 contagi nell'area pratese. Tredicesimo decesso alla rsa Pio istituto Santa Caterina de' Ricci

Il numero delle positività sale a 11.609, quello delle vittime a 291. In Toscana 703 nuovi casi e 16 morti. Ulteriore lieve calo del numero dei ricoveri e aumento delle persone in quarantena

Cinquantacinque nuovi casi di coronavirus e due decessi, quello di un'anziana di 98 anni ospite della rsa Pio Istituto Santa Caterina de' Ricci dove le vittime del focolaio scoppiato nelle settimane scorse salgono a 13, e quello di un uomo di 82 anni morto all'ospedale Santo Stefano. Questo il bilancio dell'epidemia nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagi sale a 11.609, quello delle vittime a 291. E' quanto riporta il bollettino diffuso dalla Regione. 703 i nuovi casi in Toscana (totale 137.242) e 16 i decessi (totale 4.285). Le ultime vittime sono 8 uomini e altrettante donne con un'età media di 82 anni. Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di circa 17mila tamponi tra molecolari e rapidi; l'indice di positività, sottraendo i tamponi di controllo, è al 9,3 per cento.

Scende ancora il numero dei ricoveri: negli ospedali toscani i letti occupati da pazienti Covid sono 748, 105 dei quali in terapia intensiva; complessivamente, 6 in meno di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono state dichiarate 285 guarigioni, numero che comprende anche quelle persone che, pur positive al tampone, non manifestano più i sintomi dell'infezione. Più di 30mila i toscani attualmente in isolamento: quasi 9.500 perché positivi al coronavirus, il resto per aver avuto contatti diretti con persone poi risultate colpite dall'infezione.

Altre 4.090 somministrazioni di vaccino si sono contate alle 12 di oggi con il totale che è salito a 138.788.



