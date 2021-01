29.01.2021 h 13:56 commenti

Coronavirus, altri 55 casi: il totale sale a 11.288. La Regione non segnala decessi

In Toscana 594 casi su 17mila tamponi e 26 morti. In calo i ricoveri. Continua la campagna di vaccinazione: in Toscana 2.888 persone vaccinate ogni 100mila abitanti

Cinquantacinque i nuovi casi di coronavirus accertati nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore (53 a Prato, uno a Vernio e uno a Montemurlo); di questi, 15 sono cittadini cinesi. Il totale delle positività raggiunge quota 11.288. Come negli ultimi giorni, anche oggi nessun decesso e dunque il numero delle vittime resta fermo a 286. Sono i numeri contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, venerdì 29 gennaio, per fare il punto sull'epidemia in Toscana. In tutta la regione si contano 594 nuove positività (totale 133.343) e 26 morti: 12 uomini e 14 donne con un'età media di 83 anni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Toscana sono decedute 4.172 persone.

I 594 nuovi casi sono emersi dall'analisi di circa 17mila tamponi tra molecolari e rapidi; escludendo i controlli, sono 7.345 le persone al primo test: l'incidenza di positività si è attestata all'8,1 per cento.

Continua a scendere il numero dei pazienti ricoverati: oggi sono 13 in meno di ieri e cioè 659 nei reparti Covid e 100 nelle terapie intensive.

Crescono le guarigioni: 240, tra virali e cliniche, quelle dichiarate nelle ultime 24 ore. Oltre 120mila le persone che sono guarite dal coronavirus.

Alle 12 di oggi si sono contate 6.841 somministrazioni di vaccino in più: il bilancio delle vaccinazioni sale a 107.498. Ogni 100mila toscani sono 2.888 quelli vaccinati: risultato che colloca la Toscana al quarto posto in Italia per dosi somministrate rispetto a quelle consegnate.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus