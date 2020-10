14.10.2020 h 16:12 commenti

Coronavirus, altri 44 casi positivi: il totale, dall'inizio dell'epidemia, sale a 1.374

Tra i contagiati si contano 7 minori tra i 2 e i 16 anni. Situazione nella Rsa Villa Amelia: inviati dalla Asl infermieri e operatori sociosanitari per garantire la continuità del servizio dopo i numerosi casi dei giorni scorsi. In tutta la Toscana sono emerse 575 nuove positività che fanno salire il bilancio a 19.681. Più di 11mila i tamponi fatti nelle ultime 24 ore. Due le persone decedute, entrambe nella provincia di Pisa.

Continua a salire il numero dei contagi da coronavirus nella provincia di Prato: 44 quelli in più registrati nelle ultime 24 ore con il totale che passa a 1.374. Tra le nuove positività si contano 7 minori di età compresa tra i 2 e i 16 anni, e 3 pazienti infettati in famiglia. Sono 575 i nuovi casi in tutta la Toscana dove il totale si avvicina a 20mila, fermandosi oggi a 19.681. I tamponi sono stati oltre 11mila con il complessivo che sale sopra 867mila. Sono questi i numeri contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, mercoledì 14 ottobre. 408 dei nuovi casi sono emersi dall'attività di tracciamento e 167 da quella di screening. L'età media degli ultimi contagiati è 42 anni: solo il 4 per cento ha più di 80 anni e il 21 per cento ne ha tra i 60 e i 79. I ricoveri negli ospedali toscani salgono: nei reparti Covid ci sono 275 persone, 13 in più rispetto a ieri, e di queste sono 46 quelle in terapia intensiva, 2 in più.

Accanto ai nuovi positivi, si segnalano anche altri due decessi: si tratta di uomini sopra gli 80 anni, residenti nella provincia di Pisa; le persone che non ce l'hanno fatta a vincere la battaglia contro il virus sono ad oggi 1.183 e di queste sono 54 quelle che abitavano a Prato o in uno dei comuni della provincia.

Sul fronte delle guarigioni, se ne contano 63 in più con il totale che raggiunge 11.071: in larghissima parte – 10.641 casi – si tratta di pazienti dichiarati guariti a tutti gli effetti e risultati negativi al doppio tampone di controllo. In Toscana ci sono poi 15.612 persone in isolamento, 1.132 in più di ieri: si tratta di soggetti in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con casi positivi.

Tornando alla situazione pratese, la Asl continua il monitoraggio costante degli ospiti e degli operatori di Villa Amelia, la rsa alle Badie. Non si aggiungono nuove positività a quelle emerse nei giorni scorsi (31 anziani e 20 operatori). L'azienda sanitaria ha già applicato rinforzi inviando infermieri e operatori sociosanitari per assicurare la continuità del servizio. E' attesa per domani una nuova ordinanza della Regione Toscana proprio sulle rsa e, in caso di misure ulteriri, la Asl provvederà ad adeguarsi.











