Coronavirus, altri 41 contagi nell'area pratese. Nessun decesso

Sale a 12.185 il bilancio dei casi da inizio epidemia, mentre quello dei decessi resta fermo a 302. In Toscana 773 nuove positività e 22 morti. In calo i ricoveri ospedalieri

Altri 41 casi di coronavirus nell'area pratese con il bilancio che sale, da inizio epidemia, a 12.185. Nelle ultime 24 ore non si sono, invece, registrati decessi e il bilancio resta fermo a 302. Sono i dati principali contenuti nel bollettino diffuso oggi dalla Regione per fare il punto sull'andamento dell'emergenza Covid in Toscana dove si sono contati 773 nuovi casi e 22 vittime: 15 uomini e 7 donne con un'età media di 80 anni. I nuovi contagi sono emersi dall'analisi di quasi 21mila tamponi tra molecolari e rapidi con una positività, esclusi i controlli, del 7,6 per cento.

Sono quindici in meno, rispetto a ieri, i pazienti ricoverati negli ospedali toscani: 835, 137 dei quali in terapia intensiva. 666 le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore.

Sul fronte della vaccinazione, alle 12 di oggi, rispetto alla stessa ora di ieri, si sono contate 9.337 somministrazioni che portano il totale a oltre 212mila. La Toscana, con il 98 per cento, è seconda in Italia per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate. Ad oggi sono 5.708 i vaccinati ogni 100mila abitanti, contro una media nazionale che si ferma a 5.183. Parlando ancora di classifiche, Toscana tredicesima per numerosità di casi e dodicesima per tasso di mortalità con 120 vittime ogni 100mila residenti.



