Coronavirus, altri 4 morti nell'area pratese. I nuovi contagi sono 58

Il numero delle vittime sale a 563 e quello dei casi a 21.648. In Toscana, nelle ultime 24 ore, 529 nuove positività e 17 decessi. Continua il calo dei ricoveri: tra reparti Covid e terapie intensive sono una cinquantina in meno i letti occupati

Sono 58 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato accertati nelle ultime 24 ore con il totale che, da inizio epidemia, sale a 21.648. E continua ad allungarsi anche l'elenco dei decessi: sono 4 le vittime in più da ieri, che portano il bilancio a 563. Si tratta di tre donne di 72,77 e 84 anni e di un uomo di 69; tutti e quattro erano ricoverati all'ospedale. Questi i dati contenuti nel bollettino che la Regione ha diffuso oggi, venerdì 14 maggio, per fare il punto sull'andamento dell'emergenza sanitaria in Toscana dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 529 nuovi contagi e 17 decessi, quelli di 11 donne e 6 uomini con un età media di 78 anni. Gli ultimi casi sono emersi dall'analisi di circa 23mila tamponi con un tasso di positività, esclusi quelli di controllo, del 6,7 per cento.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 1.117 i letti occupati negli ospedali toscani, 182 dei quali in terapia intensiva; rispetto a ieri, 48 pazienti in meno.

In tutta la regione i contagi ad oggi sono 235.772 e i morti 6.499, numeri che fanno della Toscana la 13esima regione per numerosità di casi e la 12esima per tasso di mortalità. Prato è a livello regionale la prima provincia per tasso più alto di casi e la seconda per incidenza di decessi.

