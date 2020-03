25.03.2020 h 17:25 commenti

Coronavirus, altri 19 tamponi positivi a Prato ma oggi per fortuna nessun nuovo decesso

Il dato comunicato dalla Regione nel consueto bollettino giornaliero. Il totale dei casi in provincia sale a 178 mentre la Toscana è vicina alle tremila positività. Anche nelle ultime 24 ore deciso aumento del numero di tamponi fatti

Passano da 159 a 178 i pazienti positivi al coronavirus nella provincia di Prato. Diciannove casi in più rispetto a ieri, anche se l'Asl, nel consueto bollettino giornaliero che non coincide con quello della Regione a livello numerico, ha tracciato 13 casi nel territorio pratese. Per fortuna nessuno dei contagiati è in gravi condizioni. Si tratta di una donna di 52 anni di Montemurlo ricoverata al Santo Stefano e di 12 persone residenti a Prato: tre donne di 54, 59 e 64 anni, quest'ultima stabile in ospedale le prime due in quarantena sotto sorveglianza medica al proprio domicilio; di un uomo di 62 anni ricoverato al San Giovanni di Dio, di uno di 62 anni a Careggi; di due uomini di 57 e 68 anni ricoverati a Prato e di altri tre uomini di 28, 36 e 77 anni che sono in isolamento a casa. A questi 13 casi "pratesi" si devono aggiungere ben sei persone ricoverate al Santo Stefano ma provenienti da Pistoia, il cui ospedale è ormai in emergenza per quanto riguarda i posti. Due di questi sei, una donna di 83 anni e una di 56, sono considerate in condizioni gravi e critiche.

Un aumento in linea con quello registrato negli ultimi giorni. E' il dato diffuso oggi, mercoledì 25 marzo, dalla Regione Toscana che parla di 273 nuovi positivi in tutta la Toscana (ieri 238) con il bilancio che sale a 2.972 contagi, a un passo dalla soglia dei tremila che rischia di diventare un ulteriore colpo psicologico per la popolazione. In calo il numero dei decessi: 13 oggi mentre ieri erano stati 21. Le vittime sono otto uomini e cinque donne di età compresa tra i 77 e i 97 anni. Il numero delle persone che non ce l'hanno fatta, arriva in Toscana a quota 142. Rispetto a ieri, aumenta il numero dei ricoveri che passa da 1.162 a 1.250. I pazienti in terapia intensiva sono 251, 7 più di ieri. Dall'inizio della pandemia, sono invece 24 le guarigioni virali e 30 quelle cliniche. Attualmente le persone affette da coronavirus ancora in cura sono 2.776.

Tornando a Prato, il dato positivo di oggi è che non si è registrato nessun nuovo decesso, anche se la Regione ha conteggiato solo nel bollettino di oggi l'80enne della Rsa di Comeana, deceduto ieri come comunicto dall'amministrazioen comunale. resta così fermo ad 8 il numero di morti pratesi risultati infetti dal coronavirus.

Nelle ultime 24 ore si registrano anche 2.167 tamponi ad altrettanti toscani: un numero in forte aumento rispetto ai giorni passati che, è presumibile, farà aumentare il numero dei contagi. Nove in tutta la Toscana i laboratori di microbiologia e virologia impegnati nell'analisi dei test.

Oggi la Asl Toscana centro non solo ha superato la quota di 5mila isolamenti, ma sia avvia verso i 6mila: solo ieri, infatti, erano 4.543 le persono in quarantena, oggi sono 5.920.



