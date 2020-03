21.03.2020 h 17:13 commenti

Coronavirus, altri 17 contagi e 2 decessi: si aggrava il bilancio nella provincia di Prato

Continua a salire il numero dei pazienti colpiti dal virus. Con quelli di due uomini di 65 e 88 anni il numero dei decessi passa a cinque. La Toscana supera il tetto dei duemila casi. Forte aumento dei pazienti in quarantena

Diciassette nuovi positivi e due decessi. Il dato è quello comunicato oggi, sabato 21 marzo, dalla Regione Toscana e fotografa un continuo aumento dei casi nella provincia di Prato il cui saldo, al momento, è di 111 pazienti contagiati e 5 deceduti dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Tra i 17 nuovi casi di oggi, ci sarebbero anche due medici. Nella triste classifica regionale dei casi, torna ad essere di Grosseto il numero più basso: 106.

Complessivamente, con i 219 positivi di oggi (92 meno di ieri) , la Toscana supera il tetto dei duemila contagi: 2.012 per la precisione: 1.905 quelli in cura, 72 i decessi (25 più di ieri), 18 le guarigioni virali e 17 quelle cliniche (ieri erano 15).

I decessi che riguardano la provincia di Prato sono due: un pratese di 65 anni e un uomo di 88 che era ospite della Rsa di Comeana dove diversi anziani hanno contratto il virus e alcuni sono deceduti. Si allunga così l'elenco di chi, positivo al tampone, non ce l'ha fatta a superare la fase critica. In tutti e cinque i casi, pregresse patologie sono state aggravate dal virus che ha determinato un quadro clinico irrecuperabile.

Il numero delle persone in isolamento sale a 2.828 in tutta la Asl Toscana centro, che comprende le province di Firenze, Prato e Pistoia: anche questa voce è in crescita segnando in appena 24 ore un incremento di 373 pazienti seguiti presso il loro domicilio dal medico di base e dal Dipartimento di prevenzione.



