Coronavirus: altri 117 nuove positività e 4 decessi nell'area pratese

Aumentano i contagi e diminuiscono le vittime. In Toscana sono 1.071 le positività e 42 le morti. Nelle ultime 24 ore il numero delle persone dichiarate guarite ha triplicato quello delle persone a cui è stata riscontrata l'infezione. Scende il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali

Sale il numero dei nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato: 117 quelli rilevati nelle ultime 24 ore, con il totale che raggiunge quota 9.419. Sono 79 le positività a Prato, 10 a Poggio a Caiano, 9 a Montemurlo, 7 a Carmignano e altrettante a Vaiano, 5 a Vernio. I decessi sono stati quattro e il bilancio sale a 191. Le vittime, tutte morte all'ospedale Santo Stefano, sono due uomini di 88 e 73 anni e una donna di 78 anni di Prato, e un uomo di 86 di Montemurlo. Sono questi i dati comunicati dalla Regione che anche oggi, venerdì 4 dicembre, ha diffuso il bollettino per descrivere l'andamento dell'epidemia in Toscana. Su scala regionale si registrano 1.071 nuove positività che fanno salire il numero complessivo dei contagi a quasi 107mila, e 42 decessi che portano il totale delle vittime a 2.798. Le ultime morti sono quelle di 23 uomini e di 19 donne con un'età media di 80 anni. Dei 14mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, il 7,6 per cento ha dato esito positivo.

Continua il calo dei ricoveri: 1.418 i pazienti nei reparti Covid degli ospedali toscani, 58 in meno di ieri, mentre sono 263, 9 in meno, i pazienti nelle terapie intensive. Un calo che si riscontra anche a Prato: all'ospedale Santo Stefano sono 104 i letti occupati nell'area Covid su una disponibilità di 126, in terapia intensiva 19 posti occupati su 32. Per quanto riguarda la palazzina Ovest del vecchio ospedale e il centro La Melagrana, sono occupati 72 posti su 78.

Il numero delle guarigioni triplica quello delle nuove positività: sono 3.180 le persone che nelle ultime 24 ore sono state dichiarate guarite o perché il tampone a cui sono state sottoposte è risultato negativo o perché non manifestano più i sintomi della malattia.

La Toscana, con 2.866 casi ogni 100mila residenti, si conferma al nono posto della classifica nazionale per numerosità di positivi, mentre è undicesima per tasso di mortalità con 75 vittime ogni 100mila abitanti contro la media nazionale che ne registra 96.