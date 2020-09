17.09.2020 h 15:45 commenti

Coronavirus: altri 10 casi nell'area pratese: dall'inizio dell'epidemia il totale sale a 763

Dei nuovi contagiati, sette sono cinesi. In Toscana le ultime 24 ore hanno registrato 119 nuove positività e un decesso. Sale il numero delle guarigioni e quello delle persone in isolamento, stabili i ricoveri

Altri dieci contagi da coronavirus a Prato nelle ultime 24 ore con il totale che sale a 763. Dei dieci nuovi positivi, sette, come conferma la Asl Toscana centro, sono cinesi che si sommano alla decina di contagiati di ieri. Nella comunità orientale, dunque, iniziano a emergere le positività: un fatto da mettere in stretta relazione ai test seriologici e ai tamponi a cui i cinesi si stanno sottoponendo in maniera massiccia già da qualche giorno. Il bollettino diffuso oggi, giovedì 17 settembre, dalla Regione parla di 119 nuovi casi in tutta la Toscana a fronte di oltre 7.700 tamponi. 41 anni l'età media dei nuovi contagiati: asintomatico il 68 per cento, sintomi lievi il 21. Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali toscani: 89 nei reparti Covid e 20 nelle terapie intensive. Le ultime 24 ore hanno registrato un decesso: una donna di 83 anni nella provincia di Arezzo che fa salire il numero dei morti in Toscana a 1.152. Continua ad aumentare il numero dei guariti: 9.621, 56 in più di ieri e in larghissima parte si tratta di guarigioni virali, vale a dire pazienti risultati negativi al doppio tampone. In aumento anche sia le persone in isolamento perché, pur positive, non necessitano di cure ospedaliere, che quelle in isolamento perché entrate in contatto con soggetti contagiati.



