Coronavirus, altre due vittime nell'area pratese: in tre giorni sono già cinque. 185 i nuovi casi

Continua ad aggravarsi il bilancio dei decessi in provincia: 664 da inizio epidemia. In Toscana 4.453 nuovi contagi e sei morti. Sale il numero dei ricoveri: 31 pazienti in più negli ospedali della regione per un totale di 600, 80 dei quali in terapia intensiva

Cinque morti in tre giorni nell'area pratese: ai tre decessi registrati tra la festa di Santo Stefano e ieri, se ne sono aggiunti due nelle ultime 24 ore, quelli di due uomini di 68 e 77 anni, entrambi ricoverati all'ospedale. Lo comunica la Regione che anche oggi, martedì 28 dicembre, fa il punto sull'andamento dell'epidemia in Toscana dove le vittime sono in tutto sei, tre uomini e tre donne con un'età media di 82 anni. A livello regionale si registra un'ulteriore impennata di casi: sono 4.453 i nuovi contagi – 185 dei quali nella provincia di Prato – a fronte di quasi 58mila tamponi tra rapidi e molecolari con un tasso di positività del 7,8 per cento. Altissima la percentuale di contagiati tra le quasi 10mila persone testate oggi, sia con tampone molecolare che rapido: 44,6 per cento.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano oltre 341mila contagi in Toscana e di questi sono 29.625 quelli riferibili a Prato; i decessi sono invece 7.531, 664 dei quali nell'area pratese.

Aumentano ancora i ricoveri. 31 in più i pazienti negli ospedali della regione nelle ultime 24 ore per un totale che sale a 600 ripartiti tra reparti Covid – 520 – e terapie intensive, 80. La situazione a Prato: al Santo Stefano sono occupati 36 posti letto su 38 disponbili in area Covid e 9 su 10 in terapia intensiva; al centro Pegaso nessun posto libero dei 20 a disposizione.

Tra persone in isolamento perché positive ma asintomatiche o con sintomi lievi e persone in isolamento per aver avuto contatti diretti con contagiati, sono oltre 85mila i cittadini obbligati alla restrizione.

Toscana 12esima in Italia per numerosità di casi accertati sia tra i residenti che non; Prato è prima nella graduatoria regionale con 11.168 casi ogni 100mila abitanti rispetto alla media toscana di 9.250. La Toscana occupa la 12esima posizione in Italia anche quando si parla di decessi, mentre Prato è seconda nella classifica regionale con 250 morti ogni 100mila abitanti.





