28.03.2022 h 14:48 commenti

Coronavirus, altre due vittime nell'area pratese. Il bilancio dei decessi sale a 795

Deceduti una donna di 89 anni e un uomo di 88, entrambi ricoverati all'ospedale Santo Stefano. I nuovi contagi sono 74. In aumento i ricoveri ospedalieri ma il dato fa i conti con il fatto che nel fine settimana si fanno poche dimissioni

Sono due le vittime del Coronavirus nelle ultime 24 ore nell'area pratese, entrambe decedute all'ospedale Santo Stefano: una donna di 88 anni che abitava a Cantagallo, e un uomo di 88 che abitava a Prato. Il numero dei morti, da inizio epidemia, sale a 795. E' quanto si rileva dal bollettino della Regione che fa il punto sull'andamento della pandemia in tutta la Toscana dove i decessi sono in tutto 13: 6 uomini e 7 donne con un'età media di 85 anni. Le persone che non ce l'hanno fatta a superare il virus sono al momento 9.454 e, tra le dieci province, sono Massa Carrara, Prato e Firenze quelle con il tasso di mortalità più alto in rapporto alla popolazione.

I nuovi casi sono 1.178 a livello regionale e 74 a livello provinciale con i il bilancio che sale rispettivamente a 967.286 e a 69.046. Il tasso di positività, esclusi i test di controllo, si attesta al 48,7 per cento, in calo rispetto agli ultimi giorni quando la percentuale è sempre stata intorno al 55. 39 anni l'età media dei nuovi positivi.

Aumenta il numero dei ricoveri: 824 i pazienti nei reparti Covid e 39 nelle terapie intensive per un totale di 863, 40 in più rispetto a ieri; una crescita costituita in parte dal fatto che nel fine settimana si riducono le dimissioni. La situazione a Prato: 46 pazienti in area Covid e 3 in terapia intensiva; al Creaf occupati 10 letti su 20 disponibili, al centro La Melagrana 43 su 44.

Nelle ultime 24 ore sono state dichiarate 2.764 guarigioni, tutte virali, vale a dire con il tampone che ha dato esito negativo. Ad oggi si contano in tutta la Toscana quasi 911mila persone che sono riuscite a buttarsi il Covid alle spalle.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus