Coronavirus, altra giornata nera per l'area pratese: cinque morti. 108 i nuovi contagi

Il numero delle vittime passa a 450, quello delle positività a 18.558. In Toscana 1.177 casi e 28 decessi. Lieve calo del numero dei ricoveri: 14 in meno rispetto a ieri. In tutta la regione sono quasi 30mila le persone in isolamento

Continua la triste conta delle vittime del coronavirus: se ne contano altre cinque nelle ultime 24 ore con il bilancio che, da inizio epidemia, sale a 450. I nuovi contagi sono invece 108, totale 18.558. Sono questi i numeri diffusi dalla Regione oggi, sabato 10 aprile, per fare il punto sull'andamento dell'emergenza Covid. In Toscana 1.177 casi e 28 morti: 15 donne e 13 uomini con un'età media di 79 anni. Ad oggi, sono 5.632 i decessi e quasi 208mila i contagi: numeri che fanno della Toscana rispettivamente la 12esima e la 13esima regione in Italia per tasso di mortalità e per numerosità di casi.

I nuovi casi sono emersi dall'analisi di circa 25.500 tamponi con una incidenza di positività, esclusi i test di controllo, in salita al 13 per cento.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 14 in meno i pazienti negli ospedali toscani per un totale di 1.974, 286 dei quali in terapia intensiva.

Sono 29.912, in tutta la regione, le persone in isolamento perché positive ma senza sintomi tali da richiedere cure ospedaliere o perché entrate in contatto con persone colpite dall'infezione.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

