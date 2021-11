04.11.2021 h 08:54 commenti

Coronavirus, alla materna di Sofignano insegnanti positive: chiuse altre due bolle

Due maestre sono risultate positive e quindi è scattata la quarantena. La scuola è stata sanificata, ora sono tre le classi che non frequentano su un totale di cinque. L'assessore Fioravanti"Monitoriamo la situazione, ieri la scuola è stata sanificata"

Si aggrava la situazione nella scuola dell'infanzia di Sofignano ( leggi) , dopo la positività di due maestre al test molecolare (che si aggiungono a un'altra insegnante e a due bambini in quarantena da venerdì scorso), sono state chiuse altre due bolle. Restano quindi a scuola due classi su cinque. In totale i bambini che frequentano la materna sono una novantina.La decisione dell'Asl comunicata questa mattina 4 novembre alla dirigente scolastica Alessandra Salvati, è arrivata dopo il risultato positivo dei test molecolari fatti su casi sospetti dopo che quelli antigenici erano risultati positivi.Di fatto però, già da ieri in classe c'erano pochi bambini, i genitori avevano scelto di lasciarli a casa in via preventiva dopo che al rientro dal ponte di Ognisanti una classe era stata messa in quarantena, una decina fra insegnanti e bambini era risultato positivo al test antigenico nonostante fossero asintomatici. I protocolli prevedono però che in caso di positività del test antigenico si debba procedere con quello molecolare, e così è stato fatto.“monitoriamo la situazione continuamente – ha sottolineato Fabiana Fioravanti assessore alla pubblica istruzione- ieri abbiamo sanificato la scuola. Ora aspettiamo di vedere come evolve la situazione”