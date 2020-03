26.03.2020 h 13:02 commenti

Coronavirus, all'hotel San Marco i primi pazienti dimessi dall'ospedale che non possono però tornare a casa

Le 40 camere dello storico albergo messe a disposizione della Asl per la cura delle persone che, dopo il ricovero al Santo Stefano, devono continuare l'isolamento ma non hanno possibilità di organizzarsi a casa per via della presenza di familiari. A carico dell'azienda sanitaria l'intero costo oltre alla fornitura dei pasti e al cambio di biancheria e lenzuola

E' l'hotel San Marco con le sue quaranta camere il primo albergo della provincia di Prato ad accogliere i pazienti affetti da coronavirus che vengono dimessi dall'ospedale. Già ieri, mercoledì 25 marzo, i tecnici della Asl Toscana centro hanno cominciato il lavoro necessario a mettere a punto la complessa macchina organizzativa che consentirà di abbinare a questa struttura una determinata tipologia di pazienti. Tocca comunque all'Ufficio di igiene dare l'ok definitivo dopo l'ultimo sopralluogo in programma in queste ore.L'hotel San Marco è tra quelli che, attraverso Federalberghi, ha dichiarato alla Regione e alla Asl Toscana centro la propria disponibilità ad ospitare persone che, una volta uscite dall'ospedale, devono continuare ad osservare l'isolamento ma non possono farlo a casa per via della presenza dei familiari. Una risposta importante quella arrivata dagli albergatori della provincia di Prato pronti da subito a fare la loro parte in un momento di grande emergenza sanitaria.La presenza di persone positive al coronavirus richiede una grandissima cautela e tutta una serie di precauzioni per evitare contagi: ecco che l'accordo siglato con gli albergatori prevede che la fornitura dei pasti e dei servizi di assistenza - tra questi rientrano, ad esempio, il cambio della biancheria e delle lenzuola – è a carico della Asl. Nessuno, a parte chi è autorizzato dalla Asl Toscana centro, può accedere alla camera che deve essere considerata ad esclusivo uso della persona in isolamento; questo significa che non son ammesse visite. Le camere dell'albergo – del San Marco come degli altri scelti dalla Asl – sono state completamente rivoluzionate per renderle compatibili all'esigenza sanitaria: un lavoro che sta impegnando ancora ora diversi dipendenti che devono seguire scrupolosamente le indicazioni che sono state fornite.Nel costo della camera – circa 30 euro a carico dell'azienda sanitaria – l'albergatore deve garantire l'apertura della reception 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così da poter ricevere quelle persone autorizzate ad entrare in contatto con il paziente. Alla fine della permanenza, la struttura sarà completamente sanificata senza nessun costo per i proprietari.Federalberghi, tra le prime associazioni a rispondere all'invito della Regione di mettere a disposizione camere da destinare a chi è positivo ma non può gestire l'isolamento nella propria abitazione, ha raccolto l'adesione di diversi associati per un totale di 556 stanze che, con i primi pazienti che saranno trasferiti al San Marco, scendono a 516.