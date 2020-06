04.06.2020 h 16:23 commenti

Coronavirus al minimo storico in Toscana: solo un nuovo caso dall'analisi di oltre 2.200 tamponi

Nessun nuovo contagio e nessun decesso nella provincia di Prato dove i bilanci restano fermi rispettivamente a 565 e a 48. Sono invece 4 le vittime nel resto della regione, una a Firenze e 3 a Massa Carrara

Minimo storico per l'andamento del coronavirus in Toscana: su oltre 2.200 tamponi analizzati, un solo nuovo caso nelle ultime 24 ore, a Pistoia. Le positività a Prato restano ferme a 565, così come resta fermo a 48 il bilancio delle vittime. A livello regionale sono invece 10.122 i positivi all'infezione e 1.059, 4 in più rispetto a ieri, i morti. Nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, giovedì 4 giugno, si legge l'ulteriore miglioramento del dato relativo alle guarigioni che sono 87 in più da ieri raggiungendo quota 8.180, e di quello relativo ai ricoveri che sono 89, 12 in meno di ieri, di cui 24 in terapia intensiva. E' il punto più basso dal 9 marzo per le rianimazioni e il più basso dal 7 marzo per i ricoveri totali. Se si sottrae dal numero complessivo dei casi positivi sia i decessi che i guariti, ad oggi in Toscana sono 883 le positività: tolti i ricoveri, si tratta di isolamenti domiciliari perché l'infezione c'è ma i pazienti sono asintomatici o presentano sintomi lievi da non richiedere cure ospedaliere.



