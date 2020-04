31.03.2020 h 19:56 commenti

Coronavirus: accesso al credito, parla l’esperto: “Provvedimenti governativi ancora non attuati dalle banche. Serve velocità”

Sul territorio gli istituti di credito propongono ancora strumenti vecchi con istruttoria-lumaca rispetto alla straordinarietà del momento. Miceli: “Moriremo di burocrazia anziché di Coronavirus”

Si fa presto a dire credito facile e liquidità pronta per aiutare le aziende a superare questo difficilissimo momento di stop dovuto all'emergenza Coronavirus. Nonostante le disposizioni del governo con le garanzie statali, gli accordi con Abi e i provvedimenti della Regione per permettere alle banche di liberare risorse velocemente, gli istituti di credito presenti sul territorio sembrano non aver ancora recepito i nuovi strumenti straordinari per aiutare prontamente le aziende a far fronte alla carenza di liquidità. Lo conferma il commercialista Claudio Miceli, consulente per molte aziende del distretto tessile. "Siamo di fronte a tante buone intenzioni ma certi meccanismi hanno le sembianze di un elefante. Sono troppo lenti. Al momento siamo di fronte a un muro di gomma e rimbalziamo. Solo ieri, per un mio cliente, mi sono sentito richiedere il business plan a 3 anni e gli ultimi due bilanci dell'azienda. E naturalmente la risposta arriverà a fine aprile o addirittura a maggio perché la richiesta di credito deve passare dalle varie giunte che non si riuniranno fino ad allora. Esattamente come avviene a cose normali, come se questa emergenza sanitaria ed economica non esistesse. Ho preferito fermare tutto perchè così non ha senso. E' chiaro che i prodotti bancari non sono ancora stati adeguati alla situazione".

Probabilmente c'è un difetto di comunicazione tra i vertici del sistema bancario e chi sul territorio attiva le pratiche o adotta prodotti business. "Al momento sono tutti strumenti vecchi e con tempi non adeguati alla situazione. - prosegue Miceli - Tra l'altro le banche sono ingolfate dalle richieste di sospensione delle rate dei finanziamenti in corso. Non è possibile che un provvedimento deciso dal governo e attivato dall'impresa con una specifica richiesta, richieda dei tempi così lunghi per essere attuato. Intanto si faccia la sospensione e poi si proceda all'istruttoria. Qui, se non si muore di Coronavirus, si morirà di burocrazia".

Le imprese hanno bisogno di liquidità fresca da immettere nell'azienda per pagare gli affitti delle proprie sedi, i fornitori, le materie prime in vista della riapertura e quella percentuale di costo del lavoro che non sarà coperta dall'Inps con la cassa integrazioni. Si va dai 50 ai 100 mila euro di liquidità necessaria a seconda della dimensione dell'azienda e delle sue esigenze. Con le nuove disposizioni del governo e della Regione le garanzie sono pubbliche e gratuite. In teoria, dovrebbero bastare pochi giorni alla banca per dare una risposta certa all'imprenditore: "Gli istituti di credito hanno gli strumenti per verificare velocemente se il cliente è un cattivo pagatore e il suo livello di rating. - afferma Miceli - Con le garanzie statali dovrebbe bastare un'autocertificazione e un'istruttoria di 48 ore. Non ci possono essere alibi".

Miceli mette in guardia anche su possibili ricadute sulla tenuta dei conti che la carenza di liquidità può creare. Soprattutto per le società di capitali. "Se le perdite eroderanno buona parte o tutto il capitale sociale di un'azienda, la legge impone alla società di intervenire per coprire la falla e nell'impossibilità di farlo anche di arrivare al fallimento. E' dunque necessario intervenire a livello normativo per mitigare questi paletti o sarà un disastro. In una situazione straordinaria come questa la legge deve essere elastica o il tessuto economico italiano, fatto di piccole e medie imprese, rischia di scomparire".

Un valido aiuto alle imprese arriverà dall'accordo sottoscritto ieri fra ministero del lavoro, Abi, sindacati e associazioni datoriali che in sostanza farà anticipare la cassa integrazione alle banche, rimborsate poi direttamente dall'Inps. L'importo massimo dell'anticipazione è, nel caso di integrazione a zero ore, di 1.400 euro, per le 9 settimane previste dal Decreto Cura Italia. Le pratiche con le banche potranno essere effettuate anche da remoto, senza la necessità di recarsi di persona in filiale. Con l'occasione si è anche rinnovata, alle condizioni precedentemente pattuite, la convenzione del 2009 per l'anticipo dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria. Confindustria Toscana Nord esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto con Abi, che rappresenta un primo importante segnale di attenzione verso le imprese da parte del mondo bancario.

Il consulente Miceli però frena l'entusiasmo. "Ci sono almeno 4 moduli da compilare, è una documentazione corposa quindi. Anche in questo caso, nonostante il provvedimento sia giusto e intelligente, non è a burocrazia zero".