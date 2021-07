23.07.2021 h 13:16 commenti

Coronavirus, accertati 37 nuovi contagi. Continua la striscia di zero decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 470 nuovi casi in tutta la Toscana. Nessun morto. Lieve aumento dei ricoveri. Rallenta il numero delle guarigioni

Sono 37, su 470 emersi in tutta la Toscana, i nuovi casi di coronavirus nell'area pratese. E' quanto riporta il bollettino che la Regione ha diffuso oggi, venerdì 23 luglio, per fare il punto sull'epidemia. I tamponi analizzati, nelle ultime 24 ore, sono stati circa 12.800; il tasso di positività è 3,7 per cento che cresce fino al 7,7 se si escludono i controlli. L'età media dei nuovi positivi è 32 anni. A livello provinciale i contagi salgono a quota 22.904, a livello regionale a 247.617.

Nessun morto in Toscana nelle ultime 24 ore e perciò il numero delle vittime resta fermo a 6.901, 602 delle quali riferite all'area pratese dove oggi si segna il diciassettesimo giorno consecutivo senza decessi.

Sul fronte dei ricoveri, rispetto a ieri ci sono 8 pazienti in più negli ospedali toscani per un totale di 98, 12 dei quali in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi, in tutta la regione, sono 3.372 con un aumento di oltre il 15 per cento rispetto a ieri. Le guarigioni dichiarate nelle ultime 24 ore sono state 15 e in tutti i casi si è trattato di guarigioni virali, vale a dire tampone negativo.

Toscana 12esima in Italia per numerosità di casi e 12esima anche per tasso di mortalità. Tra le province toscane, Prato è prima per incidenza di contagi sulla popolazione residente e seconda per incidenza di morti.





