05.02.2020 h 19:00 commenti

Coronavirus, abbracci e selfie contro la paura. L'iniziativa #viralicontroilvirus parte dal Dagomari

L'invito a pubblicare su Instragram le foto con l'hashtag dedicato. Intanto il Comune tramite l'app WeChat diffonde un volantino rivolto in particolare alla comunità cinese

Si chiama #viralicontroilvirus l’iniziativa dell’Istituto tecnico Dagomari di Prato contro gli episodi discriminatori legati alla paura per il coronavirus, di cui sono stati vittime alcuni cittadini cinesi, soprattutto studenti. Pregiudizi che i ragazzi del Dagomari hanno deciso di combattere con abbracci e selfie tra italiani e cinesi immortalati da fotografie da pubblicare su Instagram con hashtag dedicato.Un’idea nata da progettoche vede alcuni studenti dell’istituto protagonisti di un cortometraggio dedicato al bisogno di creare ponti tra culture diverse ( LEGGI ).L'invito a fare di un gesto simbolico un'arma affilatissima contro la disinformazione che aleggia attorno al virus, è rivolto a tutti. Per partecipare alla campagna, basta postare una foto significativa contrassegnata dall’hashtag #viralicontroilvirus: "Un’immagine significativa capace di stemperare la tensione e allontanare lo spauracchio della diffidenza nei confronti dei cittadini cinesi. - si legge in un comunicato diffuso dalla scuola - Con la speranza che, per una volta, a diventare virale sia la capacità di riconoscersi l’uno nell’altro".Intanto per arginare iniziative singolari come l'autoquarantena a cui si sottopongono i cinesi tornati dalla Cina o la ricerca di immobili dove sistemare i connazionali in isolamento, ilha deciso di utilizzare We Chat diffondendo questo volantino predisposto dall'Asl agli oltre tremila contatti dell'ufficio immigrazione.Mentre l'onorevoledi Cambiamo! ha informato il capo di Stato maggiore della Difesa dei rientri a Prato dei tanti cinesi partiti per il Capodanno, il collega di Fratelli d'Italia,, sempre in riferimento ai rientri, è intervenuto alla Camera per chiedere al governo "il massimo sostegno alle amministrazioni locali, a cominciare dalla Regione Toscana, affinché possano fronteggiare immediatamente questa emergenza. Nessuno vuole lanciare allarmi, bisogna evitare qualsiasi forma di razzismo e limitazione della libertà personale - ha concluso Donzelli - ma bisogna intervenire per evitare di sottovalutare la situazione e creare nelle persone preoccupazioni eccessive".La capogruppo della Lega in Consiglio comunale, chiede invece che la quarantena a cui si sono sottoposti i cinesi venga estesa a chiunque giunga dalla Cina: "Biffoni deve dare spiegazioni chiare riguardo alla sua grave inerzia di fronte a un'emergenza che, come noto, è su scala globale".