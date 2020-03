07.03.2020 h 13:04 commenti

Coronavirus, a rischio stipendio i dipendenti delle cooperative che lavorano negli asili

Per quattrocento addetti ai servizi educativi non percepiscono lo stipendio, mancano gli ammortizzatori sociali. Intanto le dipendenti di Astir e Metropoli si rendono disponibili ad un servizio a domicilio per gli studenti disabili

a.a.

Con la sospensione delle lezioni scolastiche lo stipendio di 400 dipendenti fra insegnanti e addetti al supporto educativo delle cooperative che lavorano negli asili nidi convenzionati e privati , è a rischio. Contemporaneamente anche le famiglie dei ragazzi disabili si trovano a gestire una situazione di grave emergenza, così un gruppo di 40 educatrice scolastiche delle cooperative Astir e Metropoli si rendono disponibili per effettuare un servizio a domicilio.“Con la sospensione delle lezioni – spiegasegretario funzione pubblica Cgil – le lavoratrici statali sono tutelate, ma quelle che lavorano nel settore privato, che sono la maggior parte, non può accedere agli ammortizzatori sociali, una situazione che a lungo andare potrebbe anche compromettere la continuità dell’attività.”La Regione Toscana ha chiesto al governo di poter sbloccare 80 milioni di euro per destinarli agli ammortizzatori sociali del settore privato, in modo da poter garantire uniformità di trattamento per tutti i lavoratori.Oltre all’impatto economico sui lavoratori, la sospensione delle lezioni ha conseguenze anche sulle famiglie, soprattutto quelle dei ragazzi con disabilità. “Ci troviamo davanti a due grossi problemi – spiegaresponsabile sindacale educatrici scolastiche di Astir e Metropoli – da una parte non percepiamo lo stipendio visto che non siamo in servizio dall’altra i ragazzi vivono un momento di particolare disagio, così abbiamo pensato di offrire il nostro lavoro a domicilio. Questo permetterebbe di aiutare le famiglie e anche di poter ricevere lo stipendio”.Intanto si rimane in attesa anche di capire quando le scuole riprenderanno a funzionare a pieno regime.Se la sospensione durasse oltre il 15 marzo allora si aprirebbe un altro fronte: “In questo caso – spiega Malucchi – forse le scuole resterebbero aperte oltre la metà di giugno, i lavoratori statali che in questo momento sono in debito con il datore di lavoro per le ore retribuite e non lavorate, sanerebbero la situazione, ma il provvedimento si applicherebbe anche a chi opera nel privato, garantendo lavoro e recupero”.