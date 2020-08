26.08.2020 h 13:04 commenti

Coronavirus, a Prato quattro nuovi casi: il totale sale a 604

In Toscana altre 161 positività con il numero complessivo che sfiora 11.500. Più di 6mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Asintomatico il 75 per cento degli ultimi infetti

Sono a Prato 4 dei 161 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Toscana. E' quanto emerge dal bollettino diffuso oggi, mercoledì 26 agosto, dalla Asl Toscana centro. Nell'ara pratese il numero delle persone che hanno contratto l'infezione sale a 604, mentre in Toscana passa a 11.414. Dei casi scoperti con gli ultimi 6.084 tamponi, è asintomatico il 75 per cento. 81 i casi ricollegabili a rientri dall'estero, quasi tutti per motivi di vacanza da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. 21 i casi ricollegabili a rientri da altre regioni, 18 dei quali dalla Sardegna. L'età media degli ultimi 161 casi è 36 anni. Attualmente in Toscana ci sono 1.142 persone in isolamento, mentre sono 9.083 quelle guarite. I ricoverati sono 49 nei reparti Covid degli ospedali toscani a cui si aggiungono 6 ricoveri in terapia intensiva.















