12.05.2020 h 17:04 commenti

Coronavirus, a Prato nessun decesso e solo tre nuovi casi di positività. Ok anche i dati della Toscana

Nel bollettino della Regione vengono conteggiati in totale 15 contagiati in più rispetto a ieri e cinque di questi sono conferme dopo il risultato positivo scaturito dal test sierologico. Nelle ultime 24 ore analizzati 4.472 tamponi

Tre nuovi tamponi positivi a Prato (con il totale che sale a 542 casi dal'inizio dell'epidemia) e nessuno nuovo decesso che va ad aggiungersi alle 44 persone che hanno perso la vita dopo essere state contagiate dal coronavirus. Continua a fornire segnali di ottimismo il bollettino emanato dalla Regione per fare il punto sull'emergenza alle 12 di oggi, 12 maggio, a confronto con le 24 ore precedenti. La curva cresce lentamente anche in tutta la Toscana, dove i nuovi positivi sono 15 in più rispetto a ieri, a fronte di 4.472 tamponi analizzati. Cinque di questi casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici intrapresa dalla Regione a partire dalla fine di aprile. Sono così 9.802 i casi di positività totali al Coronavirus. I guariti crescono del 5% e raggiungono quota 5.002 (il 51% dei casi totali). Si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 86,6 anni. L'indice di contagiosità continua a rimanere sotto lo 0,6.

Altra buona notizia arriva dagli ospedali toscani dove si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 379; 45 in meno di ieri di cui 72 in terapia intensiva (meno 5 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 12 di marzo 2020 per le terapie intensive.