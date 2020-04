01.04.2020 h 14:44 commenti

Coronavirus, a Prato la prima ambulanza attrezzata per il trasporto dei pazienti positivi

La Misericordia è l'unica sul territorio ad avere un mezzo dotato di una barella ad alto biocontenimento per il trasferimento dei malati da un ospedale all'altro della Toscana in tutta sicurezza. L'acquisto è frutto della federazione delle Misericordie con il contributo dei vescovi

Una barella ad alta tecnologia capace, attraverso un sistema di filtraggio, di abbattere il rischio di contagio da coronavirus. E' quella in dotazione alla Misericordia che, unica sul territorio pratese, da qualche giorno ha attrezzato un'ambulanza per il trasporto dei pazienti positivi da un ospedale all'altro della Toscana. Un'ambulanza covid, insomma, inaugurata con il trasferimento di un malato dall'ospedale di Careggi a quello di Torregalli, a Firenze, e oggi, mercoledì primo aprile, utilizzata per spostarne un altro dall'ospedale Versilia a Cisanello.

“La dotazione è stata possibile grazie alla federazione delle Misericordie della Toscana e al contributo dei vescovi che hanno voluto in questo modo manifestare la loro solidarietà e vicinanza in questo momento di grande emergenza – ha detto il proposto dell'Arciconfraternita, Gianluca Mannelli – la barella consente di operare nella massima sicurezza e consente di fare un servizio molto importante”.

Sono quattro, in tutta la Toscana, le ambulanze attrezzate con la 'barella ad alto biocontenimento', in pratica una sorta di tubo all'interno del quale viene attivato un filtraggio che imprigiona l'agente infettante evitando dispersioni e dunque contagi. Gli operatori sono stati formati per intervenire con la speciale barella: “E' garantita la sicurezza di tutti – ha spiegato Cristian Gori, responsabile dei servizi della Misericordia – il virus si mantiene all'interno e i soccorritori non sono esposti al contagio”. In pratica, è come se si creasse un sottovuoto che azzera la possibilità di trasmettere l'infezione.



