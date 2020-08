27.08.2020 h 15:19 commenti

Coronavirus, a Prato altri quattro positivi: il numero dai casi sale a 608

Il bollettino della Regione parla di 99 nuovi casi in Toscana nelle ultime 24 ore e per un terzo si tratta di rientri dalle vacanze sia all'estero che in Italia

Altri 4 casi di coronavirus a Prato con il numero che, dall'inizio dell'epidemia, sale a 608. E' il dato delle ultime 24 ore comunicato dalla Regione che conta 99 nuovi casi in tutta la Toscana con il complessivo che passa a 11.513. 25 i casi ricollegabili a rientri dall'estero, 11 dei quali per motivi di vacanza in Spagna, Grecia e Croazia. Sono 10 i toscani positivi rientrati da altre regioni con una prevalenza dalla Sardegna. Le nuove positività sono emerse dai 9.100 tamponi eseguiti da ieri. Attualmente, in tutta la Toscana, sono ricoverate 53 persone, 5 delle quali in terapia intensiva, mentre 1.273 sono positive.



