Coronavirus, 956 nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore. Nessun decesso

In Toscana 14.799 casi e 29 vittime con un'età media di 84 anni. Il numero dei posti letto occupati da malati Covid sale di 8 unità attestandosi a 1.449, 131 dei quali in terapia intensiva

Sono 956 i casi di coronavirus accertati nell'area pratese nelle ultime 24 ore. E' quanto riporta il bollettino che la Regione ha diffuso oggi, martedì 18 gennaio, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia nelle dieci province toscane dove complessivamente sono stati rilevati 14.799 nuovi contagi. Dei 29 decessi in Toscana, nessuno è riferibile a Prato. Le ultime vittime sono 20 donne e 9 uomini con un'età media di 84 anni. 7.892 i morti in tutta la regione, 687 dei quali nella provincia pratese. I casi, invece, sono 601.840 su scala regionale e 48.181 su scala provinciale.

I nuovi contagi sono emersi dall'analisi di circa 93mila tamponi tra rapidi e molecolari con una percentuale di positività del 15,8 per cento che sale al 76 se si escludono i controlli.

Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri: oggi sono 1.449, otto in più rispetto a ieri, 131 dei quali in terapia intensiva. Questa la situazione al Santo Stefano: tutti occupati i 79 posti letto in area Covid così come gli 11 posti in terapia intensiva. Pieni anche il centro Pegaso e il centro la Melagrana che contano rispettivamente 40 e 44 letti.

Prato continua ad essere la provincia toscana con il più alto tasso di contagi: 18.163 casi ogni 100mila abitanti, contro una media regionale di 16.297 e nazionale di 14.839.









