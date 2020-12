02.12.2020 h 15:06 commenti

Coronavirus: 91 nuovi casi e 7 morti nelle ultime 24 ore nell'area pratese

Il totale dei casi sale a 9.224, quello dei decessi a 180. In tutta la Toscana 776 nuovi casi e 45 morti. Diminuisce il numero dei ricoveri e delle persone in isolamento, sale quello delle guarigioni

Sono 91 i nuovi casi di coronavirus nell'area pratese (67 a Prato, 7 a Carmignano, 5 a Montemurlo e il resto diviso tra Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio) e sono sette i decessi: quattro persone pratesi, due di Montemurlo e una di Carmignano. Nel dettaglio: all'ospedale Santo Stefano sono deceduti un uomo di 87 anni che abitava a Montemurlo, due donne di 65 e 85 anni di Prato e un uomo di 69 di Carmignano; una donna montemurlese di 69 anni è morta a casa, mentre una pratese di 77 anni è morta alla Rsa Villa Niccolini e un uomo di 80, anche lui pratese, è deceduto alla Rsa Margherita. Sia i nuovi casi che i decessi registrano un aumento rispetto a ieri anche se la Asl Toscana Centro fa sapere che alcuni dei decessi comunicati oggi risalgono a qualche giorno fa. Dall'inizio dell'epidemia si contano 9.224 casi e 180 decessi. E' quanto si rileva dal bollettino diffuso oggi, mercoledì 2 dicembre, dalla Regione per fare il punto sull'andamento del contagio in Toscana. Un andamento che, confrontato con ieri, segna un incremento sia delle positività che delle vittime: 776 i nuovi casi e 45 i decessi, circa la metà dei quali – 21 – a Firenze e provincia. Le vittime sono 25 uomini e 20 donne, età media 81 anni. L'incremento delle positività va di pari passo con quello dei tamponi: ne sono stati fatti 13.549, 3.500 in più, con un esito positivo che si attesta al 5,7 per cento. Ad oggi sono quasi 105mila i contagi e oltre 2.700 le morti. La Toscana è nona in Italia per numerosità di positivi con Prato che detiene il primato del tasso di incidenza più alto, e decima per tasso di mortalità.

Diminuiscono i ricoveri e aumentano i guariti: elementi incoraggianti. Nei reparti Covid degli ospedali toscani ci sono 1.514 pazienti, 45 in meno di ieri, mentre ce ne sono 271 nelle terapie intensive, 4 in più. Va meglio anche all'ospedale di Prato: 114 ricoverati nell'area Covid, 23 in terapia intensiva. I guariti aumentano di oltre il 5 per cento: i 3.407 che nelle ultime 24 ore sono risultati negativi al tampone di controllo o sono diventati asintomatici, portano a quasi 65mila il numero delle guarigioni.

Sensibile calo – 2.631 – delle persone in isolamento perché, pur risultate positive, non presentano sintomi che richiedono cure ospedaliere, mentre sono diminuite di un migliaio le persone in isolamento precauzionale per avere avuto contatti diretti con pazienti infetti.















Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus