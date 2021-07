14.07.2021 h 12:59 commenti

Coronavirus, 9 contagi nelle ultime 24 ore nell'area pratese. Non ci sono decessi

Il numero dei positivi, da inizio pandemia, sale a 22.696, quello delle vittime resta fermo a 602. In Toscana i nuovi casi sono 90 e i morti 4. Tasso di positività, esclusi i tamponi di controllo, all'1,8 per cento. 31 anni l'età media dei nuovi contagiati. Stabile il numero dei ricoverati

Altri nove casi di coronavirus a Prato e 90 in tutta la Toscana dove si contano tra Firenze e Siena anche quattro morti. Sono questi i numeri principali del bollettino che la Regione ha diffuso oggi, mercoledì 14 luglio, per fare il punto sull'andamento dell'emergenza Covid in Toscana. I positivi, da inizio pandemia, sono 245.169 in tutta la Regione, 22.696 dei quali nella provincia di Prato. Per quanto riguarda i decessi, 6896 in Toscana e di questi sono 602 i pratesi.

Gli ultimi casi di Covid – età media 31 anni – sono stati accertati dall'analisi di circa 21mila tamponi tra rapidi e molecolari; il tasso di positività è 0,4 per cento che però sale all'1,8 se si escludono i controlli.

Sostanzialmente stabili i ricoveri: 71 i pazienti negli ospedali toscani, 14 dei quali in terapia intensiva; ieri i letti occupati negli ospedali toscani da malati di Covid erano 72.

Circa 8.500 i toscani in isolamento: 1.410 perché risultati positivi ma asintomatici o con sintomi lievi che non hanno bisogno di cure ospedaliere, oltre 7mila perché entrati in contatto con positivi. Toscana dodicesima in Italia per numerosità di casi – 6.683 ogni 100mila abitanti contro una media nazionale di 7.212 – e dodicesima anche per tasso di mortalità con 188 decessi ogni 100mila abitanti rispetto ad una media di 215.

Prato è la prima provincia toscana con la più alta incidenza di positivi rispetto al numero dei residenti, la seconda (dopo Massa Carrara) per incidenza di vittime.



