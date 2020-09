28.09.2020 h 14:15 commenti

Coronavirus: 85 nuovi casi in tutta la Toscana, 15 sono nell'area pratese

Diffuso il bollettino regionale che fa il punto alle 12 di oggi. Quasi 4.500 i tamponi effettuati. Il totale dei contagi a Prato sale a 872, in tutta la Toscna a 14.651. Tre i decessi nelle ultime 24 ore, a Pistoia, Pisa e Arezzo. I guariti sono 96 in più

Quindici nuovi casi di coronavirus nell'area pratese nelle ultime 24 ore con il totale che sale a 872. I nuovi contagi sono 85 in tutta la Toscana dove si registrano anche tre decessi e 96 guarigioni. Questi i dati più significativi del bollettino diffuso oggi, lunedì 28 settembre, dalla Regione per fare il punto sull'andamento dei contagi. Le 85 positività sono emerse dall'analisi di 4.396 tamponi. Dall'inizio dell'epidemia si contano in Toscana 14.651 casi, 1.160 decessi con gli ultimi a Pistoia, Pisa e Arezzo – tutti uomini, età media 83 anni - e 10.098 pazienti guariti. A Prato le vittime del coronavirus sono state fino a questo momento 54. Complessivamente i tamponi effettuati sfiorano quota 730mila. Ad oggi, nei reparti Covid degli ospedali toscani sono ricoverati 115 pazienti, 10 in più rispetto a ieri, e di questi sono 22 i casi in terapia intensiva, uno in meno. Attualmente la Toscana ha 3.393 positivi, 3.278 dei quali in isolamento domiciliare perché senza sintomi o con sintomi lievi. Nella classifica nazionale, la regione è al decimo posto per numerosità dei casi e all'undicesimo per tasso di mortalità.



