10.10.2020 h 16:17 commenti

Coronavirus, 83 nuovi casi: tra i positivi 20 minori e 6 persone che hanno partecipato a un evento privato

Nelle ultime 24 ore il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è salito 1.177 nell'area pratese. Alla scuola media di Vernio la Asl ha messo in quarantena un'intera classe e cinque professori. Attesa per l'esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti 100 tra anziani e operatori della rsa Villa Amelia

Sono 83 i nuovi casi di coronavirus a Prato nelle ultime 24 ore. Tra i nuovi contagi si contano 20 minori in età scolare residenti a Prato, Vaiano e Vernio, e 6 persone tra i 30 e i 50 anni che – è stato accertato – hanno frequentato lo stesso evento privato, forse una festa e dunque si può parlare di cluster. Il resto sono positività emerse sia da tracciamento che da screening. Non fanno parte di questo numero i tamponi a cui è stato sottoposto ieri un centinaio tra anziani e operatori della rsa Villa Amelia: l'esito, per loro, arriverà forse domani. In quarantena invece, dopo il caso di uno studente positivo, è stata messa la prima B e cinque insegnanti della media dell'istituto comprensivo Pertini di Vernio; a comunicare la decisione del Dipartimento Igiene pubblica della Asl è stato il dirigente scolastico.

Tornando ai casi resi noti dalla Regione oggi, sabato 10 ottobre, si assiste a un'impennata del bilancio. Nella provincia di Prato mai tanti casi tutti insieme: il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia sale a 1.177. Insieme a Firenze e a Pisa, dove si è registrato un aumento dei casi rispettivamente di 150 e 103, Prato è l'area più colpita nelle ultime 24 ore. Complessivamente in Toscana sono stati rilevati 548 contagi a fronte di 11.237 tamponi. In tutto, ad oggi, i casi di infezione da coronavirus sono 17.643, mentre i tamponi sono oltre 828mila.

Nessun decesso da ieri e dunque il bilancio resta fermo a 1.173; sono 54 le vittime pratesi.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, ci sono 20 ricoverati in più e in tutto sono 190, 30 dei quali in terapia intensiva (in questo caso il numero è stabile).

In aumento i guariti che salgono a quota 10.830, 29 in più in un giorno.











Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus