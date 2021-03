17.03.2021 h 14:07 commenti

Coronavirus, 69 nuove positività nell'area pratese e tre morti

Il numero dei contagi sale a 15.159 e quello delle vittime a 364. In Toscana, nelle ultime 24 ore, 1.275 casi e 21 decessi. 25 in più le persone ricoverate in ospedale per un totale di 1.694 (241 in terapia intensiva)

In appena 24 ore più che dimezzato il numero dei nuovi positivi nella provincia di Prato: 69 contro i 184 di ieri. Il numero dei contagi sale a 15.159, mentre quello dei decessi a 364 per effetto delle ultime tre vittime: una donna di Prato di 82 anni, un uomo di Prato di 77 e uno di Montemurlo di 83, tutti ricoverati all'ospedale Santo Stefano. In Toscana 1.275 nuovi casi e 21 morti: 13 uomini e 8 donne con una età media di 82 anni. E' quanto si rileva dal bollettino diffuso dalla Regione oggi, mercoledì 17 marzo, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia.

Tra molecolari e rapidi, sono stati analizzati circa 25mila tamponi: esclusi i controlli, il tasso di positività si è attestato al 12,3 per cento. Al momento sono 176.610 i contagi in Toscana e 4.991 le vittime.

Aumenta ancora il numero dei ricoveri: 25 in più le persone negli ospedali toscani per un totale di 1694, 241 delle quali in terapia intensiva. All'ospedale Santo Stefano, dove tutti i giorni si registrano venti nuovi ingressi in media come risultato tra dimissioni o decessi e ricoveri, sono 159 su 160 i letti occupati in area Covid e 18 su 20 in terapia intensiva; tutto esaurito il centro La Melagrana che conta 42 posti, mentre il centro Pegaso ha liberi solo 4 dei 40 letti disponibili.

Quasi 65mila le persone in isolamento perché positive o perché entrate in contatto con persone risultate affette dal coronavirus: si tratta di un numero in costante crescita ormai da giorni.

Nelle ultime 24 ore, 1.242 i pazienti dichiarati guariti perché negativi al tampone di controllo o perché, seppure ancora positivi, divenuti asintomatici.

Toscana tredicesima in Italia per numerosità di casi con Prato che è la provincia con il tasso più alto, e dodicesima per tasso di mortalità.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, tra le 12 di ieri e la stessa ora di oggi sono state somministrate 13.624 dosi con il numero complessivo di somministrazioni che si avvicina a 471mila facendo della Toscana la nona regione per percentuale di dosi usate su quelle consegnate, l'85,6 per cento.



