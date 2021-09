09.09.2021 h 14:17 commenti

Coronavirus, 61 nuovi casi nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato. Nessun decesso

In Toscana 495 contagi e sei morti. Il tasso di positività, controlli esclusi, sfiora l'8 per cento. Stabile, su scala regionale, il numero dei pazienti ricoverati in ospedale

In risalita i casi di coronavirus nella provincia di Prato dove nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 61 con il totale che, da inizio epidemia, raggiunge quota 25.315. E' quanto emerge dal bollettino diffuso oggi, giovedì 9 settembre, dalla Regione. In tutta la Toscana i nuovi casi sono 495 con un indice di positività, esclusi i controlli, del 7,8 per cento. Oltre 18mila i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Nell'area pratese non si segnalano vittime con il numero dei decessi che resta fermo a 618, mentre in Toscana i morti sono 6 – 3 uomini e 3 donne con un'età media di 87 anni – che portano il bilancio delle vittime a 7.051.

Non cambiano, rispetto a ieri, i numeri dei ricoveri: negli ospedali toscani ci sono 448 pazienti, 58 dei quali in terapia intensiva. Per quanto riguarda le guarigioni, ne sono state dichiarate 701 con il totale che si avvicina a 258.500.

La Toscana è decima in Italia per numerosità dei casi con Prato che guida la classifica regionale con 9.887 casi ogni 100mila abitanti, e dodicesima per tasso di mortalità con 192 morti ogni 100mila abitanti rispetto ad una media nazionale di 218.





NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO



