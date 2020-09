03.09.2020 h 15:16 commenti

Coronavirus, 6 nuovi casi nelle ultime 24 ore: il numero complessivo sale a 641

113 i nuovi contagi in tutta la Toscana dove dall'inizio dell'epidemia se ne contano più di 12mila. Su scala regionale si contano anche 17 guarigioni e un morto

Continua a salire il numero dei contagi da coronavirus nella provincia di Prato: dopo i dieci di ieri, nelle ultime 24 ore ne sono emersi altri sei che fanno salire il totale a 641. E' quanto si rileva dal bollettino diffuso dalla Regione oggi, giovedì 3 settembre. In Toscana il numero complessivo dei contagi ha superato quota 12mila, assestandosi per la precisione, dopo i nuovi 113 positivi, a 12.080. L'età media dei contagiati continua a stare sotto i 40 anni, mentre, prendendo in esame il dato diffuso oggi, il 68 per cento è asintomatico e il resto presenta sintomi lievi. Dei 113 ultimi contagi, 10 sono ricollegabili a rientri dall'estero e 4 a rientri dalla Sardegna, mentre 3 sono cittadini residenti fuori regione e identificati grazie ai controlli attivati nei porti nelle stazioni. Il 46 per cento dei nuovi positivi ha avuto contatti stretti con pazienti risultati positivi nei giorni scorsi.

Cresce il numero dei contagi e anche quello dei guariti: 17 le persone che si sono lasciate il coronavirus alle spalle nelle ultime 24 ore. In tutto, dall'inizio dell'epidemia, sono 9.206 i guariti in Toscana, oltre il 76 per cento dei casi registrati e in larghissima parte certificati dal doppio tampone negativo. I tamponi eseguiti sono più di 560mila, contando anche i 7.960 fatti da ieri fino alle 12 di oggi.

Per quanto riguarda i ricoveri, in Toscana se ne contano ad oggi 70: numero in lieve aumento rispetto a ieri quando erano 66; 7 i pazienti in terapia intensiva, ieri erano 8.

Con la persona morta ieri sera a Firenze salgono a 1.143 i decessi per coronavirus in tutta la regione, 52 le vittime nell'area pratese. La Toscana è undicesima in Italia per tasso di mortalità e decima per numerosità dei casi.



