15.10.2020 h 16:44 commenti

Coronavirus: 56 nuovi contagi nell'area pratese, positivo anche un neonato

Diffuso il bollettino della Regione che fa il punto sulle ultime 24 ore. Oltre 11mila i tamponi effettuati, due i decessi, 100 i guariti. Sale il numero dei ricoveri: da ieri 47 in più

Altri 56 casi di positività al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nell'area pratese su 249 riscontrati nel territorio di riferimento della Asl Toscana centro. Un numero che fa salire il totale delle infezioni a 1.430. Gli ultimi casi riguardano anche 12 minori, tra i quali un neonato di appena un mese. In tutta la Toscana i nuovi casi sono 581 con il bilancio che supera quota 20mila, assestandosi per la precisione a 20.262. I nuovi positivi sono emersi dall'esito di 11.146 tamponi. Sono questi i dati principali contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, giovedì 15 ottobre. Si contano anche 2 morti che fanno salire a 1.185 il numero delle vittime toscane, e si registra un'impennata dei ricoveri con 47 persone in più nei reparti Covid – totale 322 – di cui 46 in terapia intensiva.

Cresce, ma molto lentamente rispetto alle nuove infezioni, il numero dei guariti: 100 in più nelle ultime 24 ore con il complessivo che passa a 11.171. Ad oggi sono 7.584 le persone in isolamento a casa perché, seppur positive, risultano asintomatiche o con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, e 15.959 quelle isolate e in sorveglianza attiva per aver avuto contatti con persone contagiate.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus