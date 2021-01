30.01.2021 h 14:31 commenti

Coronavirus, 55 nuovi casi e un morto nelle ultime 24 ore

L'uomo aveva 94 anni ed era un ospite della Rsa Pio Istituto Santa Caterina de Ricci, dove il numero delle vittime sale a 12. Cala in Toscana il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, aumentano i guariti

Cinquantacinque i nuovi casi di coronavirus accertati nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore: 48 sono pratesi, 4 residenti a Vaiano, 2 a Poggio a Caiano e 1 a Montemurlo, 11 i cittadini cinesi risultati positivi al covid.

Il totale delle positività raggiunge quota 11.343 e si registra un decesso che porta a 287 le vittime residenti in tutta la provincia. L'uomo aveva 94 anni è morto al Santo Stefano ma era residente alla Rsa Pio Istituto Santa Caterina de Ricci , dove ad oggi si registrano 12 decessi.

Sono i numeri contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, 30 gennaio, per fare il punto sull'epidemia in Toscana. In tutta la regione si contano 603 nuove positività (totale 133.946) e 22 morti: 11 uomini e 11 donne con un'età media di 83,5 anni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Toscana sono decedute 4.194 persone.

I nuovi casi, pari allo 0,5% rispetto a ieri, sono emersi dall'analisi di15.857 tamponi tra molecolari e rapidi; escludendo i controlli, sono 6.944 le persone al primo test: l'incidenza di positività si è attestata all'8,6 per cento.

Continua a scendere il numero dei pazienti ricoverati: oggi sono 16 in meno di ieri e cioè 743 di cui 95 nelle terapie intensive (5 in meno). A Prato i posti letto occupati nell'area Covid sono 26 su 50,4 le persone ricoverate in terapia intensiva (restano vuoti 16 letti), al centro Pegaso su 23 posti ne sono occupati 19, completa la struttura La Melagrana a Narnali con 42 contagiati.

Le persone complessivamente guarite sono 120.669 (500 in più rispetto a ieri) di cui 269 lo sono clinicamente (16 in più rispetto a ieri). Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 113.636 vaccinazioni, 6.138 in più rispetto a ieri (+5,7%).



