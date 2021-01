02.01.2021 h 15:01 commenti

Coronavirus, 5 morti nelle ultime 24 ore nell'area pratese. I nuovi contagi sono 25

Otto morti tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Il numero dei decessi sale a 254. I contagi raggiungono quota 10.463. In Toscana 498 nuovi casi e 20 morti. Sale leggermente il numero dei ricoveri. Aumenta l'indice di positività. Intanto la Toscana è prima in Italia per la somministrazione del vaccino agli anziani ospiti delle Rsa

Otto morti in due giorni per coronavirus nella provincia di Prato: ai tre decessi dell'ultimo giorno del 2020, se ne sono aggiunti cinque a Capodanno: un uomo e una donna di Prato, rispettivamente 87 e 88 anni, un uomo e una donna di Montemurlo, rispettivamente di 82 e 90 anni, un uomo di Vernio di 87 anni; tutti erano ricoverati all'ospedale Santo Stefano. Il bilancio dei morti sale così a 254. I nuovi contagi sono invece 25 (17 a Prato, 6 a Montemurlo, uno a Poggio a Caiano e uno a Vaiano) con il totale che raggiunge quota 10.463. Sono questi i numeri del bollettino diffuso oggi, sabato 2 gennaio, dalla Regione per fare il punto sull'andamento dell'epidemia in Toscana dove si contano 498 nuovi casi – totale 121.415 – e 20 decessi – totale 3.720. Le ultime vittime sono 12 uomini e 8 donne con un'età media di 82 anni.

Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di 5.083 tamponi: l'indice di positività è del 9,8 per cento. Escludendo i tamponi di controllo, i soggetti testati sono stati 1.963 con una positività del 25,4 per cento, in crescita rispetto al 17 per cento del giorno precedente. Ad oggi, la Toscana presenta poco più di 10mila persone positive.

Il numero dei pazienti negli ospedali toscani sale, seppur di poco: complessivamente sono 964, 11 in più rispetto a ieri; di questi, sono 139 quelli nelle terapie intensive, 4 in meno. All'ospedale di Prato sono 71 i pazienti in area Covid e 5 in terapia intensiva.

Sono 293 le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore: 43 sono divenute asintomatiche mentre 250 sono risultate negative al tampone di controllo.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, alle 13 di oggi in Toscana si sono contati 5.346 somministrazioni, 1.614 delle quali nelle Rsa. La Toscana risulta la regione con più vaccini in questa categoria: “Non si tratta di rivendicare alcun primato – ha spiegato l'assessore alla Sanità, Simone Bezzini – ma di sottolineare la scelta che abbiamo fatto puntando subito sugli anziani nelle Rsa, ovvero i soggetti più fragili e vulnerabili”.

Entro l'8 gennaio saranno vaccinati gli operatori sanitari e con loro si esaurirà la prima fornitura. Una seconda fornitura di vaccini sarà consegnata tra il 4 e il 6 gennaio e saranno riaperte le prenotazioni online per il personale coinvolto nella fase 1 e che aveva effettuato la pre-adesione.





















