Coronavirus, 49 nuovi casi e un morto nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore

In Toscana altre 279 positività e 6 vittime. In calo il numero dei ricoveri: 16 pazienti in meno negli ospedali di tutta la regione per un totale di 420

Sono 49, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di coronavirus accertati nella provincia di Prato dove si registra anche un altro decesso, quello di un uomo di 97 anni che era ricoverato all'ospedale Santo Stefano. Sono i numeri che emergono dal bollettino diramato oggi, martedì 14 settembre, dalla Regione. In Toscana i nuovi contagi sono 279 e i morti 6 (5 uomini e una donna con un'età media di 82 anni). Nell'area pratese il numero delle positività sale a 25.577 e quello delle vittime a 620.

I nuovi casi sono emersi dall'analisi di circa 17.500 tamponi: il tasso di positività è all'1,6 per cento, dato che sale al 5,4 se tiene conto solo delle prime diagnosi.

Continua a scendere il numero dei ricoverati: oggi negli ospedali toscani ci sono 16 pazienti in meno di ieri per un totale di 420, 57 dei quali in terapia intensiva. All'ospedale di Prato sono tutti occupati i 56 letti in area Covid mentre è libero solo uno degli 8 in terapia intensiva; al centro Pegaso occupati 17 letti su 22.

Dall'inizio dell'epidemia sono 277.279 i casi di positività e 7.069 i decessi in tutta la regione.







