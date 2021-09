08.09.2021 h 13:30 commenti

Coronavirus, 44 nuovi contagi nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato e 408 in tutta la Toscana

Il numero delle positività, da inizio pandemia, sale a 25.254 su scala provinciale e a 275.015 su scala regionale. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri: sono 448 i posti letto occupati negli ospedali toscani, 56 dei quali in terapia intensiva

Con i 44 nuovi casi di oggi, mercoledì 8 settembre, sale a 25.254 il totale dei positivi al coronavirus nell'area pratese dall'inizio della pandemia. E' quanto segnala il bollettino di giornata diffuso dalla Regione per fare il punto sull'andamento dell'emergenza in Toscana dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 408 contagi per un complessivo di 275.015. La Regione segnala anche due decessi, quelli di un uomo e di una donna di 90 anni. Il numero delle vittime in Toscana sale a 7.045, 618 delle quali riferite alla provincia di Prato.

Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di circa 17.500 tamponi con un tasso di positività, esclusi i controlli, del 6,9 per cento. Quaranta anni l'età media dei nuovi positivi.

Stabile il dato sui ricoveri: oggi sono 448 i posti letto occupati negli ospedali toscani, 1 in più rispetto a ieri; dei 448 ricoverati, sono 56 quelli in terapia intensiva.

Sul fronte della guarigioni, nelle ultime 24 ore ne sono state dichiarate 674 per un totale che sale a 257.791 tra cliniche, vale a dire pazienti divenuti asintomatici e comunque non bisognosi di cure ospedaliere, e virali, e cioè pazienti risultati negativi al doppio tampone di controllo.





NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus