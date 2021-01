08.01.2021 h 14:15 commenti

Coronavirus, 44 nuovi casi e altri due decessi nell'area pratese tra cui una donna di 52 anni

Dall'inizio dell'epidemia sono 10.637 le positività e 261 le vittime. In Toscana i casi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 452, i decessi 23. In calo il numero dei ricoveri, rallentano le guarigioni

Nelle ultime 24 ore, nell'area pratese, 44 nuovi casi di coronavirus (Prato 35, Montemurlo 7, Carmignano 1, Cantagallo 1) e due decessi: una donna di Montemurlo di 52 anni e una donna di 84, entrambe ricoverate all'ospedale Santo Stefano. I bilanci complessivi salgono rispettivamente a 10.637 e a 261. E' quanto si rileva dal bollettino diffuso dalla Regione oggi, venerdì 8 gennaio, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia in Toscana dove si contano 452 casi e 23 morti, 11 uomini e 12 donne con un'età media di 83 anni. Su scala regionale, si contano 123.950 casi e 3.830 vittime.

Sono 7.563 i tamponi eseguiti con una positività del 6 per cento che, escludendo quelli di controllo, sale al 16,4 per cento.

Per quanto riguarda i ricoveri, il numero è sceso rispetto a ieri: sono 946 i pazienti negli ospedali toscani, 27 in meno in 24 ore; dei 946 ricoverati, 139 sono in terapia intensiva, 7 in meno.

Altri passi in avanti sul fronte delle guarigioni: le ultime dichiarate sono 694, numero che comprende sia quelle virali (persone divenute asintomatiche) che quelle cliniche (persone negative al tampone di controllo).

Ad oggi sono quasi 22mila i toscani in isolamento perché positivi al virus ma con un quadro clinico che non necessita di cure ospedaliere, o perché entrate in contatto con soggetti infetti.

Toscana dodicesima in Itala per numerosità dei casi e undicesima per tasso di mortalità.









