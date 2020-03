13.03.2020 h 10:38 commenti

Coronavirus, 43 persone denunciate a Prato per non aver rispettato le prescrizioni del governo

La Prefettura rende noto il bilancio dei primi due giorni di controlli sulle strade e negli esercizi commerciali da parte di tutte le forze dell'ordine

Sono in totale 43 le persone denunciate a Prato per non aver rispettato le prescrizioni imposte dal governo per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Il bilancio è stato reso noto dalla Prefettura che ha raccolto i dati dei controlli effettuati fino ad oggi dalla polizia, dai carabinieri, dalla guardia di finanza dalla polizia provinciale e dalle polizie municipali dei comuni del territorio.

Da quando è entrato in vigore il decreto sono state controllate 457 persone. Di queste 37 non sono state in grado di giustificare la loro presenza lontao da casa e sono state pertanto denunciate ai sensi dell'articolo 650 del codice penale per inosservanza di un provvedimento dell'autorità; quattro invece sono state denunciate per aver dichiarato il falso nell'autocertificazione; altre due, infine, per altri reati connessi al non rispetto del decreto. Sono stati invece 454 gli esercizi e le attività controllate.

Tra le persone fermate che non hanno saputo motivare il fatto di trovarsi in giro, anche un quarantaseienne italiano, domiciliato a Firenze, già noto per i suoi precedenti, fermato dalla polizia in via Savoranarola e trovato in possesso di un piede di porco; per lui anche la denuncia per porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Tra le attività controllate un parrucchiere nella zona del Soccorso. Gli agenti della questura hanno sorpreso all'interno il titolare, un pachistano, e due clienti, uno pachistano e l'altro egiziano. Questi ultimi due hanno mostrato ai poliziotti l'autocertificazione nelle quali attestavano di essere fuori dalle proprie abitazioni per andare a fare la spesa al supermercato e sono stati denunciati. Uno dei due è stato denunciato, oltre che per dichiarazioni mendaci, anche per aver fornito false generalità.

Il titolare del negozio è stato invece denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus