Coronavirus, 42 nuovi casi e un morto nell'area pratese. Contagi vicini a quota 12mila e decessi a un passo da 300

In Toscana altre 727 positività e 17 vittime. Circa 19mila i tamponi analizzati tra molecolari e rapidi. Sostanzialmente stabili i ricoveri, in aumento le guarigioni e le quarantene. Il numero dei vaccini somministrati sale a oltre 170mila

Quarantadue nuovi casi e un decesso, quello di una donna di 82 anni che era ricoverata al centro La Melagrana: questo l'andamento del coronavirus nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagi sfiora quota 12mila (per la precisione 11.945) e quello delle vittime si ferma a un passo da quota 300. Sono i dati contenuti nel consueto bollettino di giornata diffuso dalla Regione per fare il punto sull'emergenza sanitaria. In Toscana i nuovi casi sono 727, emersi dall'analisi di circa 19mila tamponi tra molecolari e rapidi con un tasso di positività, escludendo quelli di controllo, del 7,6 per cento. Ad oggi, venerdì 12 febbraio, si contano in tutta la regione 141.886 contagi e 4.400 vittime. Le ultime sono 17: 11 uomini e 6 donne, età media 83 anni.

Sostanzialmente stabili i ricoveri: tra dimissioni e nuovi ingressi, sono tre in più i pazienti negli ospedali toscani; degli 811 letti occupati da malati Covid, 126 sono in terapia intensiva.

All'ospedale Santo Stefano sono stati aggiunti 12 posti letto destinati all'emergenza coronavirus; una decisione legata al generalizzato incremento dei casi. Al momento in area covid sono occupati 42 posti su 50 e in terapia intensiva 16 su 20. Al centro La Melagrana 40 posti letto occupati su 42 e al centro Pegaso (ex Creaf) 16 su 23.

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 522; da inizio epidemia, sono state dichiarate quasi 126mila guarigioni tra cliniche, persone cioè divenute asintomatiche e ancora positive, e virali, persone, cioè, risultate negative al tampone di controllo.

Cresce il numero delle quarantene: attualmente sono 10.738, 185 più di ieri, quelle di positivi con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, e 25.950, 1.221 in più, quelle precauzionali di persone che hanno avuto contatti diretti con amici, parenti, colleghi, conoscenti poi risultati infetti. Sul fronte dei vaccini, alle 12 di oggi si sono contate altre 5.427 somministrazioni per un totale di 170.026.



