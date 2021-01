27.01.2021 h 14:16 commenti

Coronavirus: 36 nuovi casi nella provincia di Prato. Nessun decesso

L'andamento è stato reso noto dalla Regione nel consueto bollettino di giornata. In tutta la Toscana 502 positività e 12 vittime. Bilancio del primo mese di campagna vaccinale: 96.263 le dosi somministrate

Sono 36 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato (31 a Prato, 2 a Carmignano, uno ciascuno a Vaiano, Poggio a Caiano e Montemurlo) con il totale che passa a 11.180. Nessun decesso, invece, con l'elenco che resta fermo a 286. Sono questi i numeri del bollettino sull'andamento dell'epidemia in Toscana diffuso dalla Regione oggi, mercoledì 27 gennaio. L'andamento delle ultime 24 ore segnala 502 nuove positività (132.129 i casi complessivi) e 12 morti. Le ultime vittime sono 4 uomini e 8 donne con un'età media di 84 anni. In Toscana il bilancio dei decessi sale a 4.130.

Le ultime positività sono emerse dall'analisi di circa 17mila tamponi tra molecolari e rapidi. 6.902 le persone testate per la prima volta: l'incidenza di positivi è stata del 7,3 per cento.

Minimo lo spostamento del numero di pazienti ricoverati negli ospedali toscani: rispetto a ieri ce ne sono 6 in meno: 103 in terapia intensiva, 676 nei reparti dedicati.

511 le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore: si tratta di guarigioni sia virali (doppio tampone di controllo negativo) che cliniche, vale a dire divenute asintomatiche ma ancora positive.

Il primo mese di vaccinazione (la campagna è iniziata il 27 dicembre) conta 96.263 dosi somministrate, 5mila e passa solo nelle ultime 24 ore.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus