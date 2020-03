07.03.2020 h 09:50 commenti

Coronavirus, 350 lettere ai commercianti di Montemurlo: "Diffondere la cultura della prevenzione"

Il sindaco Calamai ha scritto ai titolari di negozi e locali pubblici per invitarli a esporre le indicazioni utili a prevenire il contagio. A Poggio a Caiano, invece, il sindaco Puggelli sta studiando misure di sostegno economico per gli esercenti alle prese con il calo degli affari

Trecentocinquanta lettere inviate ai commercianti di Montemurlo dal sindaco Simone Calamai per ricordare il decalogo predisposto dalla Regione Toscana sulle buone prassi da adottare per contenere l'epidemia del coronavirus e con le misure del Governo sulle norme igienico-sanitarie da rispettare. “Ho chiesto ai commercianti – il commento del sindaco – di aiutarci a diffondere una corretta informazione sui comportamenti da adottare e sui percorsi sanitari attivati per prevenire e contenere l'emergenza epidemiologica”. La situazione, al momento, è sotto controllo a Montemurlo ma l'attenzioine è ugualmente molto alta. “Bar, ristoranti e negozi sono aperti senza limitazione – ancora Calamai – ma è importante la collaborazione di tutti per rispettare le raccomandazioni contenute nel decreto, come quella di evitare assembramenti. Sono certo che avremo un'ottima risposta da tutti”.

Accorgimenti e precauzioni sono state adottare anche negli uffici comunali dove le sedie sono state distanziate per garantire un metro di distanza tra gli utenti in attesa. Anche il Consiglio comunale si prepara a svolgere le sedute rispettando le indicazioni governative con i consiglieri seduti a distanza e con dispenser igienizzanti posizionati nella sala.

Da Montemurlo a Poggio a Caiano dove il sindaco Francesco Puggelli sta studiando sostegni economici per gli esercenti che stanno subendo perdite economiche a causa del coronavirus. “Stiamo lavorando affinché nei prossimi giorni si possano raggiungere accordi a livello regionale per offrire contributi ai commercianti. L'obiettivo è avere una risposta concreta entro i primi giorni della prossima settimana”.



Edizioni locali collegate: Montemurlo Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus