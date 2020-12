21.12.2020 h 14:50 commenti

Coronavirus: 28 nuovi casi e tre decessi nell'area pratese nelle ultime 24 ore

Il bollettino della Regione conta in tutta la Toscana 452 contagi e 34 morti. Stabile il numero dei ricoveri, aumenta ancora quello delle guarigioni

Ventotto nuovi casi di coronavirus (21 a Prato, 5 a Poggio a Caiano, uno a Montemurlo e uno a Vernio) e tre decessi: un pratese di 91 anni morto alla Rsa Casa di Marta, una donna di 99 anni, anche lei pratese, ricoverata nella struttura La Melagrana e un uomo di 79 anni, di Montemurlo, ricoverato all'ospedale di Pistoia. Sono i numeri contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, lunedì 21 dicembre, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia da coronavirus nella provincia di Prato e nel resto della Toscana dove si contano, nelle ultime 24 ore, 452 nuovi contagi e 34 morti: 15 uomini e 19 donne, età media 84 anni.A Prato il numero dei casi sale a 10.137 e quello delle vittime a 236, mentre su scala regionale sono 116.235 i contagi e 3.473 i decessi.I tamponi effettuati ieri sono stati 6.638 con una incidenza di positività del 6,8 per cento; scartando i tamponi di controllo, l'incidenza di positività sale ad oltre il 20 per cento. L'età media dei nuovi positivi è di 47 anni con il grosso, il 35 per cento, concentrato nella fascia che va da 40 a 59 anni.Stabile il numero delle persone ricoverate: 1.150, 185 delle quali in terapia intensiva. Migliora la situazione nell'area covid dell'ospedale Santo Stefano dove si passa dagli 89 degenti di ieri ai 68 di oggi, mentre è stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva: 10, a fronte di 20 posti letto. Sono invece 32 su 36 i letti occupati al vecchio ospedale e 38 su 42 alla Melagrana di Narnali.Sale ancora il numero delle guarigioni: 828 i nuovi guariti che portano a 100.366 il bilancio che tiene conto sia delle guarigioni virali che di quelle cliniche.