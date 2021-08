10.08.2021 h 12:58 commenti

Coronavirus, 30 nuovi contagi nell'area pratese e 511 in tutta la Toscana

Il numero dei casi sale a 23.653 su scala provinciale e 258.099 su scala regionale. Nelle ultime 24 ore anche 5 morti nelle province di Firenze, Pistoia, Pisa e Arezzo. Aumentano ancora i ricoveri: sono 292 i pazienti negli ospedali toscani, 9 in più rispetto a ieri

Trenta i nuovi casi di coronavirus nell'area pratese nelle ultime 24 ore. E' quanto comunica la Regione oggi, martedì 10 agosto, con l'ultimo bollettino sull'andamento del contagio in Toscana dove si contano 511 positività e 5 decessi, quelli di un uomo e quattro donne con un'età media di 75 anni. Nella provincia di Prato il numero dei casi sale, da inizio epidemia, a 23.653, mentre quello delle vittime resta fermo a 605. A livello regionale sono 258.099 i contagi e 9.937 i morti.

I nuovi contagi sono emersi dall'analisi di circa 12.300 tamponi: il tasso di positività, esclusi i controlli, è al 9,7 per cento.

Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 276 per un totale regionale di 240.122.

Nove in più i pazienti negli ospedali toscani per un complessivo di 292, 30 dei quali in terapia intensiva. A Prato sono occupati 24 letti su 26 in area Covid e 3 su 10 in terapia intensiva. Al centro Pegaso sono occupati 14 posti letto su 20 disponibili.



