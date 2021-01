21.01.2021 h 13:57 commenti

Coronavirus, 27 nuove positività e 2 decessi. Le vittime salgono a 285

In Toscana 503 contagi e 14 decessi nelle ultime 24 ore. I bilanci passano rispettivamente a 129.384 e a 4.052. Nella provincia di Prato il numero dei casi è a un passo da 11mila

Con i 27 nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, sfiora quota 11mila nella provincia di Prato il bilancio dei contagi dall'inizio dell'epidemia. Ad oggi, giovedì 21 gennaio, sono infatti 10.997 le positività. Lo dice il bollettino diffuso dalla Regione per fare il punto sull'andamento del virus. In Toscana sono 503 i nuovi positivi – numero in aumento rispetto a ieri – e 14 i decessi, due dei quali nell'area pratese ed entrambi riconducibili alla rsa Pio istituto Santa Caterina de' Ricci: un uomo di 82 anni deceduto all'ospedale Santo Stefano, e una donna di 92 morta nella struttura e della quale avevamo già dato notizia. Le vittime pratesi sono 285 sulle 4.052 che si contano su scala regionale. Nelle ultime 24 ore sono morti 6 uomini e 8 donne con una età media di 85 anni.

I nuovi contagi, emersi dall'analisi di poco meno di 15mila tamponi tra molecolare e rapidi (numero in netto calo rispetto ai circa 20mila di ieri), portano il totale a 129.384 casi. Rispetto a ieri, l'indice di positività, escludendo i tamponi di controllo, è salito, seppur di poco passando dall'8 al 9 per cento. L'età media dei contagi è 46 anni.

Continua a scendere il numero dei ricoveri: negli ospedali toscani ci sono 775 pazienti con sintomi gravi , 34 in meno di ieri; dei 775 ricoverati, sono 116 quelli in terapia intensiva rispetto ai 113 di ieri.

Sono 468 le persone dichiarate guarite: il numero delle guarigioni supera così quota 117mila.

Va avanti la campagna di vaccinazione: 1.262 le dosi somministrate tra le 12 di ieri e le 12 di oggi, totale 74.073 vaccini, quasi l'80 per cento di quelli consegnati in Toscana.



