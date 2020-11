06.11.2020 h 15:37 commenti

Coronavirus, 211 nuovi casi e tre decessi nelle ultime 24 ore nell'area pratese

In Toscana 2.592 contagi in più e altri 32 morti. In aumento i ricoveri nelle terapie intensive, calano quelli negli altri reparti. In aumento anche le persone in isolamento a casa. I numeri del bollettino della Regione Toscana

Altri 211 contagi e altri tre decessi nelle ultime 24 ore nell'area pratese. Il coronavirus continua a diffondersi e a fare vittime. Il bollettino diffuso dalla Regione oggi, venerdì 6 novembre, (si attende quello della Asl Toscana Centro) conferma l'aumento a grandi falcate sia dei casi che dei decessi con i bilanci che, su base provinciale, salgono rispettivamente a 4.856 e a 78. Un aumento che rispecchia l'andamento regionale: 2.592 nuovi casi che portano alla soglia di 60mila il numero complessivo dei contagi e 32 decessi che portano il totale a 1.502.

15.743 i tamponi effettuati tra nuovi e di controllo: gli attualmente positivi in Toscana sono 40mila, il 5,2 per cento in più di ieri. In aumento anche i ricoveri, ma solo nelle terapie intensive che ad oggi ospitano 209 persone, sette in più di ieri; si assiste, invece, ad un alleggerimento del carico negli altri reparti: 1.512 presenze, 77 in meno di ieri.

L'età media dei nuovi casi è di 48 anni con il grosso della percentuale compreso tra 40 e 59 anni. L'età media dei decessi registrati nelle ultime 24 ore è di 83 anni; i morti sono 22 uomini e 10 donne.

La Toscana è settima in Italia per numerosità dei casi e 11esima per tasso di mortalità.

In isolamento ci sono quasi 80mila persone: metà perché positive ma senza sintomi che richiedono cure ospedaliere, metà per aver avuto contatti con contagiati.



Notizia in aggiornamento

