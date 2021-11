18.11.2021 h 12:50 commenti

Coronavirus, 21 nuovi casi e nessun decesso nella provincia di Prato

Il numero dei contagi, da inizio pandemia, raggiunge quota 27.107, quello delle vittime resta fermo a 650. In Toscana 341 casi (totale 296.496) e sei vittime (totale 7.361). Nelle ultime 24 ore, negli ospedali della regione, si contano quattro ricoverati in più per un totale di 309

Ventuno nuovi casi e nessun decesso:; questo il bilancio del coronavirus nelle ultime 24 ore nell'area pratese. E' quanto riporta il bollettino diffuso oggi, giovedì 18 novembre, dalla Regione. In Toscana il numero dei nuovi contagi è 341 e quello delle vittime sei, quattro uomini e due donne con un'età media di 82 anni. A livello regionale i casi, da inizio pandemia, sono 295.946 e i morti 7.361, mentre su scala provinciale si contano fino a ora 27.107 contagi e 650 decessi.

I nuovi casi sono emersi dall'analisi di circa 35mila tamponi con un tasso di positività, esclusi i controlli, che si attesta al 3,7 per cento. Ancora sotto controllo la situazione negli ospedali dove i ricoverati sono 309, 41 dei quali in terapia intensiva. Ieri, complessivamente, i pazienti ricoverati erano 305. La situazione a Prato: 18 letti occupati su 26 in area Covid e 5 su 5 in terapia intensiva al Santo Stefano; al centro Pegaso 4 letti occupati su 20 disponibili.

Infine, tornando al quadro toscano, sono 259 le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore e in tutti i casi si tratta di guarigioni virali e cioè tamponi risultati negativi.



