Coronavirus, 204 contagi e 4 decessi nelle ultime 24 ore nell'area pratese

I bilanci salgono rispettivamente a 7.401 e a 112. In tutta la Toscana i nuovi positivi sono 2.361 e le vittime 52. Cala la pressione sugli ospedali: 8 ricoveri in più nei reparti Covid, 7 in meno nelle terapie intensive

Nell'area pratese, nelle ultime 24 ore, si contano 204 nuovi casi e 4 decessi per coronavirus. Lo dice l'aggiornamento pubblicato dalla Regione oggi, martedì 17 novembre. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono 7.401 i casi positivi a Prato e 112 i morti. In tutta la Toscana i nuovi casi, emersi dall'analisi di 15.695 tamponi e di altri 2.753 rapidi, sono 2.361 con il totale che sale a 84.197. Sono 52 le vittime – 28 uomini e 24 donne, età media 83 anni – che portano il bilancio complessivo a 1.967. Le vittime pratesi sono un uomo di 77 anni deceduto nella sua casa, uno di 70 morto alla rsa Villa Amelia, un altro uomo di 74 anni che era ricoverato all'ospedale Santo Stefano e una donna di 88 anni morta a casa.

Si assesta il numero dei ricoveri negli ospedali toscani: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati otto in più, con il totale che arriva a 2.069; di questi sono 277 i pazienti in terapia intensiva, reparti da cui arriva una buona notizia: 7 ricoveri in meno rispetto a ieri. Stabile la situazione al Santo Stefano: 148 ricoverati nell'area Covid e 29 in terapia intensiva.

Cresce ancora il numero delle persone guarite: 2.008 in più nell'arco delle 24 ore: da inizio epidemia, sono più di 28mila i pazienti che si sono lasciati il coronavirus alle spalle, la maggior parte di loro in modo definitivo, il resto, una percentuale minima, divenuto asintomatico.

Ad oggi in Toscana sono più di 52mila le persone positive in isolamento perché non presentano sintomi tali da giustificare il ricovero in ospedale, e quasi 48mila quelle in isolamento per aver avuto contatti diretti con pazienti infetti.







