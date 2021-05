30.05.2021 h 16:27 commenti

Coronavirus, 20 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore in tutta la provincia di Prato

A livello regionale 263 contagi e 8 vittime. Scende ancora il numero dei ricoveri in ospedale. L’area pratese è in Toscana quella con il tasso di positività più alto

Sono 20, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato. Il totale sale, da inizio epidemia, a 22.267. Nessun decesso e il bilancio resta fermo a 584. Sono questi i numero contenuti nel bollettino diffuso oggi, domenica 30 maggio, dalla Regione. In Toscana sono 263 i nuovi casi (totale 241.275) e 8 i decessi. Le ultime vittime sono 6 uomini e 2 donne, età media 85 anni. Gli ultimi contagi sono emersi dall’analisi di circa 12.500 tamponi con una percentuale di positività, esclusi i controlli, del 4,2 per cento. Ulteriore calo del numero dei ricoveri: 532 i pazienti con Covid negli ospedali toscani, 110 dei quali in terapia intensiva. Prato continua ad essere la provincia toscana con il tasso di positività più alto: 8.696 casi ogni 100mila abitanti, rispetto a una media regionale di 6.577 e nazionale di 7.110.

