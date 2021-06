10.06.2021 h 15:02 commenti

Coronavirus, 18 nuovi contagi e 2 vittime nella provincia di Prato. Sei i pazienti in terapia intensiva

In Toscana le nuove positività sono 174, 12 i decessi. Oltre 16mila i tamponi analizzati. Ancora in diminuzione il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali della regione. A Prato sono 6 i malati Covid ricoverati in terapia intensiva: uno dei numeri più bassi di sempre

Sono 18 i nuovi contagi da coronavirus e due i morti: un uomo di 67 anni e una donna di 81, entrambi ricoverati all'ospedale Santo Stefano. Sono questi i dati che la Regione ha diffuso oggi, giovedì 10 giugno, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. In Toscana i nuovi casi sono 174 e 12 le vittime, 7 uomini e 5 donne con un'età media di 81 anni.

Nella provincia di Prato sale a 22.468 il numero delle positività e a 592 quello delle vittime. Sul fronte toscano, invece, le positività raggiungono quota 242.960 e i decessi quota 6.796.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati poco più di 16mila tamponi con un tasso di positività, senza contare i test di controllo, del 2,8 per cento.

Ancora in calo il numero dei ricoveri negli ospedali toscani che oggi sono 10 in meno rispetto a ieri, per un totale di 331 pazienti, 76 dei quali in terapia intensiva.

A Prato, all'ospedale Santo Stefano, sono 6 i pazienti in terapia intensiva - uno dei numeri più bassi di sempre - e 30 nell'area Covid che conta 37 posti letto. Tutti occupati i 30 letti del centro La Melgrana, mentre al centro Pegaso ne sono occupati 12 su 20.

